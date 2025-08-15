وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول

من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة تداول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول حوكمة البيانات.
– مدير علاقات إدراج الأسهم.
– أخصائي رئيسي تطوير المشاريع.
– خبير منتجات البيانات.
– خبير تطوير برمجيات.
– محلل رئيسي الحوكمة.
– محلل أول الحوكمة.
وأوضحت مجموعة تداول، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)