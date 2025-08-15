Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة تداول

وأبرزت مجموعة تداول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول حوكمة البيانات.

– مدير علاقات إدراج الأسهم.

– أخصائي رئيسي تطوير المشاريع.

– خبير منتجات البيانات.

– خبير تطوير برمجيات.

– محلل رئيسي الحوكمة.

– محلل أول الحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة تداول، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

