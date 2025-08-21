ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التدقيق الداخلي.
– ممثل أول علاقات الضيوف.
– مدير مشاريع البناء.
– مدير أول التدقيق الداخلي.
– أخصائي التدقيق الداخلي.
– المدير التنفيذي للتخطيط والتصميم الرئيسي.
– مدير أول الشؤون التنظيمية.
وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)