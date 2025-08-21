Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التدقيق الداخلي.

– ممثل أول علاقات الضيوف.

– مدير مشاريع البناء.

– مدير أول التدقيق الداخلي.

– أخصائي التدقيق الداخلي.

– المدير التنفيذي للتخطيط والتصميم الرئيسي.

– مدير أول الشؤون التنظيمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

