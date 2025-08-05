وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تخطيط الطاقة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الطاقة، الهندسة الصناعية، هندسة الطاقة المتجددة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)