وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الأعمال.

– أخصائي الرعاية التلطيفية.

– أخصائي أول تحقيقات التدقيق.

– مستشار العمليات الأمنية.

– مسعف.

– أخصائي استشارات الصحة العقلية.

– محلل مساعد معلومات صحية.

– ممرض/ــة.

– ممثل أول الفواتير والمطالبات.

– أخصائي مساعد إدارة المخاطر وسلامة المرضى.

– أخصائي أول البنية التحتية للحوسبة وتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

