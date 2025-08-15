وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الأعمال.
– أخصائي الرعاية التلطيفية.
– أخصائي أول تحقيقات التدقيق.
– مستشار العمليات الأمنية.
– مسعف.
– أخصائي استشارات الصحة العقلية.
– محلل مساعد معلومات صحية.
– ممرض/ــة.
– ممثل أول الفواتير والمطالبات.
– أخصائي مساعد إدارة المخاطر وسلامة المرضى.
– أخصائي أول البنية التحتية للحوسبة وتقنية المعلومات.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)