وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها

أعلنت شركة نسما وشركاؤها، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، وأبها.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تخطيط.
– مدرب تركيب الأنابيب.
– مدرب السلامة.
– مدرب كهرباء.
– مدرب السقالات.
– أخصائي التدريب.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)