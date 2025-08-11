Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة في شركة #صدارة بالجبيل والخبر

#وظائف شاغرة في شركة #صدارة بالجبيل والخبر

وظائف فنية شاغرة بفروع شركة نوماك في هذه المدن

وظائف فنية شاغرة بفروع شركة نوماك في هذه المدن

– مدير حماية البيانات والخصوصية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الحاسوب)، ويفضل شهادة الماجستير.

– خبير رئيسي إدارة الاستراتيجية والأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

حصاد اليوم