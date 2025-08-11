وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول استشارات أعمال.
– مهندس أول تصميم الأنظمة والتطبيقات.
– مهندس تشغيل التطبيقات.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)