وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي استقطاب الكفاءات.
– مدير الجودة الإدراكية.
– أخصائي إصلاح الاصطدامات.
– أخصائي أول مكتب خدمة تقنية المعلومات.
– مدير التقارير المالية.
وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)