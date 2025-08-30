وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول الخدمات المالية للمرضى.
– مستشار أول الائتمان والتحصيل.
– أخصائي الأعمال.
– أخصائي أول الخدمات المالية للمرضى.
– فني أول صيدلة.
– مستشار تكنولوجيا المختبرات.
– أخصائي علاقات المرضى.
– منسق الحالة.
– ممثل الفواتير والمطالبات.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)