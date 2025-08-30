Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول الخدمات المالية للمرضى.

– مستشار أول الائتمان والتحصيل.

– أخصائي الأعمال.

– أخصائي أول الخدمات المالية للمرضى.

– فني أول صيدلة.

– مستشار تكنولوجيا المختبرات.

– أخصائي علاقات المرضى.

– منسق الحالة.

– ممثل الفواتير والمطالبات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

