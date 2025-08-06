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وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة من الجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول أسواق التجارة الإلكترونية (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– منسق مشتريات (الخبر).

– مساعد مدير مستودع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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