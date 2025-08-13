Icon

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مساعد التخزين والنسخ الاحتياطي.

– مهندس طاقة مساعد.

– مهندس مساعد صلاحيات الأنظمة.

– مهندس أداء الأنظمة والتقارير.

– مهندس مساعد البيانات الكبيرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

