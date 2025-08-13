خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مساعد التخزين والنسخ الاحتياطي.
– مهندس طاقة مساعد.
– مهندس مساعد صلاحيات الأنظمة.
– مهندس أداء الأنظمة والتقارير.
– مهندس مساعد البيانات الكبيرة.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)