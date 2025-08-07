Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من تبوك، والرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم/ قسم الأصول.

– مدير فني/ البنية التحتية.

– مهندس مركز البيانات.

– مهندس أول التصميم.

– مهندس أول الإنشاءات.

– مسؤول مراكز البيانات.

– مهندس أول مدني مناوب.

– مهندس تكاليف.

– مدير أصحاب المصلحة/ البنية التحتية.

– خبير أول تقدير.

– منسق العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

