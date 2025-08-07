وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من تبوك، والرياض، ومشروع القدية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم/ قسم الأصول.
– مدير فني/ البنية التحتية.
– مهندس مركز البيانات.
– مهندس أول التصميم.
– مهندس أول الإنشاءات.
– مسؤول مراكز البيانات.
– مهندس أول مدني مناوب.
– مهندس تكاليف.
– مدير أصحاب المصلحة/ البنية التحتية.
– خبير أول تقدير.
– منسق العمليات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)