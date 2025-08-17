Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

وظائف إدارية شاغرة في “جامعة الأمير سلطان” بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في “جامعة الأمير سلطان” بالرياض

– مهندس أول التآكل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تقني/ مشاريع الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم خدمات العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

