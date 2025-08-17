وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب

سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول التآكل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول تقني/ مشاريع الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير قسم خدمات العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)