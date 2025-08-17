وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول التآكل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تقني/ مشاريع الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم خدمات العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)