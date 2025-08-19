Icon

سفارة المملكة باشرت الحادث وقدمت أحر التعازي لذويه

وفاة الشاعر سعود معدي القحطاني إثر سقوطه من جبل سمحان في عُمان

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
وفاة الشاعر سعود معدي القحطاني إثر سقوطه من جبل سمحان في عُمان
المواطن - فريق التحرير

توفي الشاعر سعود بن معدي القحطاني أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بعدما انزلق من سفح جبل سمحان في المحافظة ذاتها.

ويعد جبل سمحان من أبرز المرتفعات الجبلية في ظفار، ويجذب محبي المغامرات والأنشطة الجبلية، فيما يعرف بوعورة تضاريسه، ما يجعله مقصدًا لعشاق الاستكشاف والتسلق، وتعرض القحطاني لإصابات بالغة جراء السقوط من الجبل الذي يعد ضمن أبرز المرتفعات الجبلية في ظفار، على إثرها نقل إلى المستشفى وفارق الحياة.

السفارة تباشر الحادث

في السياق ذاته، أعلنت سفارة المملكة لدى مسقط أنها باشرت حادثة سقوط الشاعر القحطاني من مرتفعات جبل سمحان، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عُمان على إتمام إجراءات نقل جثمان المتوفى إلى المملكة، مقدمة أحر التعازي لذويه.

من جانبها، أوضحت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار، أنها باشرت الحادث بالتعاون مع المواطنين، وأكدت أن سعود بن معدي القحطاني تعرض لانزلاق من منطقة جبلية مرتفعة، ما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة انتهت بوفاته.

 

