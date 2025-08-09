Icon

بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود

وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٥ مساءً
وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا
المواطن - فريق التحرير

نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان محمد المنيع، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 95 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود في خدمة الفن والثقافة بدولة الكويت.

في بيان صحفي، نقلت وزارة الإعلام تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، والعاملين بالوزارة، إلى أسرة الفقيد وذويه. واستذكرت الوزارة بكل تقدير إسهاماته الكبيرة التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية، وجعلته أحد روادها الأوائل.

مسيرة طويلة

وأوضحت الوزارة أن الراحل بدأ مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة المسرح الشعبي، وأسس فرقة المسرح الكويتي كما شارك في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تناولت قضايا المجتمع.

وأضافت الوزارة أن “الفنان المنيع تميز بحضوره المؤثر وأسلوبه العفوي ووفائه لمهنته وجمهوره، فكان مثالاً للفنان المخلص الذي جمع بين الموهبة والالتزام، وترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الفن الكويتي والخليجي”.

واشتهر الراحل بأعماله المسرحية الكويتية والخليجية البارزة، منها “حظها يكسر الصخر”، “علي جناح التبريزي”، و”فرسان”. كما شارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، منها “غصون في الوحل”، “الداية”، و”زمان الإسكافي”. كان آخر ظهور له في مسلسل “عبرة شارع” عام 2018. سينمائياً، شارك في أفلام مثل “بس يا بحر” و”أوراق الخريف”.

أزمات صحية

عانى الفنان الكويتي الراحل في السنوات الماضية من أزمات صحية متكررة أثرت على وظائف الكلى والكبد وتدهورت حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة،من المقرر تشييع جثمان الراحل اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات. سيُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.

