وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض

توفي القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بلقب “القاضي الرحيم”، مساء الأربعاء عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة طويلة مع سرطان البنكرياس، بحسب بيان صدر عن حسابه الرسمي.

وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو

وأوضح البيان أن كابريو رحل بسلام عقب رحلة مؤلمة مع المرض الذي شُخّص به عام 2023، وتمكن من التغلب عليه في العام التالي قبل أن تعاوده الانتكاسة مؤخرًا وتعيده إلى المستشفى.

وكان القاضي قد وجه في أيامه الأخيرة رسالة مؤثرة إلى محبيه ومتابعيه، دعاهم فيها إلى الدعاء له، مؤكدًا إيمانه العميق بقوة الدعاء وقدرته على منحه الصبر والقوة في مواجهة الابتلاء.

واشتهر كابريو، الذي قضى أكثر من 40 عامًا في سلك القضاء، بأحكامه الممزوجة بالرحمة والإنسانية تجاه المتهمين البسطاء، ما أكسبه شهرة عالمية عبر المقاطع المصورة من قاعاته القضائية، وحملته الجماهيرية للقب “القاضي الرحيم”.

وكان قد أعلن في يناير الماضي اعتزاله الحياة القضائية بعد أربعة عقود من الخدمة، تاركًا وراءه إرثًا إنسانيًا وقضائيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الملايين حول العالم.