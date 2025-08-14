Icon

القبض على مروج القات في جازان Icon محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال Icon إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية Icon وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة Icon الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين Icon بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير Icon اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استُعرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. التعليم تلزم طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني

إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. التعليم تلزم طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة...

السعودية اليوم
ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
السعودية اليوم

ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات...

أخبار رئيسية
ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
أخبار رئيسية

ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في...

أخبار رئيسية