ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما استُعرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.