ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
فيما عبر فخامة الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة من أجل السلام.