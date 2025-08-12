ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطويرها في عدد من المجالات.

كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الآثار الكارثية للعدوان وحماية المدنيين.