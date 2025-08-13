شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا.
وجرى خلال الاتصال، الإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها، وبحث فرص التعاون في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون بين الجانبين.