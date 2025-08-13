Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا.

وجرى خلال الاتصال، الإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولي العهد يتصل برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يتصل برئيس الوزراء العراقي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها، وبحث فرص التعاون في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون بين الجانبين.

