موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة ولي العهد يتوج فريق فالكونز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 الحياة الفطرية توثق أكثر من 84 ألف طائر بحري في 2025 5 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق الموارد البشرية الموحّد علماء يكشفون خفايا ثقب أسود انفجاره سيدمر الأرض حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر إسرائيل تقصف 50 هدفًا في صنعاء الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط
توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان فريق فالكونز الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.
#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يتوج فريق #فالكونز بلقب #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية 2025#الإخبارية pic.twitter.com/GiVa3VqmOaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2025