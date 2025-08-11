Icon

ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات Icon ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد Icon مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير Icon أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع Icon قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة Icon ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟ Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٣ مساءً
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد مؤنس.

فيما حضر من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك السيد علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

