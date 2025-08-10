Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الحسابات والإيرادات المالية.

– مدير إدارة الميزانية.

– مدير إدارة التخطيط المالي والاستدامة.

– مدير قسم الاستدامة المالية.

– أخصائي أول متابعة المستحقات.

– مدير قسم التقارير المالية.

– مدير قسم القوائم المالية والاستحقاق المحاسبي.

– مدير قسم تخطيط وإعداد الموازنة.

– أخصائي أول تنفيذ الميزانية.

– أخصائي تطوير التطبيقات الآمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

