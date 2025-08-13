وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– مهندس كيميائي.
– فني كهرباء.
– ميكانيكي.
– فني جهاز التحليل والقياس الميداني.
– مستشار العقود.
– محلل التخطيط والدعم.
– العلاقات العامة.
– الموارد البشرية.
– سلسلة التوريد.
– مهندس الأمن السيبراني.
– مهندس كهربائي.
– مهندس ميكانيكي.
– تقنية المعلومات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)