Icon

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع Icon 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة Icon قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان Icon تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل  Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

– مهندس كيميائي.

– فني كهرباء.

– ميكانيكي.

– فني جهاز التحليل والقياس الميداني.

– مستشار العقود.

– محلل التخطيط والدعم.

– العلاقات العامة.

– الموارد البشرية.

– سلسلة التوريد.

– مهندس الأمن السيبراني.

– مهندس كهربائي.

– مهندس ميكانيكي.

– تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد