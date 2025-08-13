13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مهندس كيميائي.

– فني كهرباء.

– ميكانيكي.

– فني جهاز التحليل والقياس الميداني.

– مستشار العقود.

– محلل التخطيط والدعم.

– العلاقات العامة.

– الموارد البشرية.

– سلسلة التوريد.

– مهندس الأمن السيبراني.

– مهندس كهربائي.

– مهندس ميكانيكي.

– تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)