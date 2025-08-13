155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا تسجيل (155) وفاة بحمى لاسا، بينها (3) وفيات على الأقل خلال أغسطس الجاري، وذلك من أصل (825) حالة مؤكدة وأكثر من (6,520) حالة مشتبه بها منذ مطلع العام، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وسُجّلت الإصابات في (21) ولاية، أبرزها إيدو وأوندو وإيبوني جنوبًا، وباوتشي وتارابا شمالًا، مع تضرر (105) مناطق من أصل (774) منطقة محلية.

ورغم تراجع عدد الإصابات مقارنة بالفترة نفسها من (2024)، ارتفع معدل الوفيات إلى (18.6%) مقابل (18.7%) الشهر الماضي.

حمى لاسا مرض فيروسي نزفي ينتقل من القوارض أو عبر المخالطة المباشرة للمصابين.