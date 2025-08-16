16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول تطوير أعمال/ الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال.

– محلل إدارة الكربون.

– أخصائي أول إدارة الكربون.

– محلل دعم إداري.

– أخصائي دعم إداري.

– سكرتير.

– خبير الأراضي والمحجوزات.

– خبير أول الأراضي والمحجوزات.

– خبير الاستشارات.

– خبير التحليل المالي.

– أخصائي متابعة الالتزام.

– أخصائي تميز العلاقات.

– أخصائي تنسيق واتصال.

– أخصائي أول تميز العلاقات.

– أخصائي أول متابعة الالتزام.

– أخصائي الاستقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)