ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير أول تطوير أعمال/ الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال.
– محلل إدارة الكربون.
– أخصائي أول إدارة الكربون.
– محلل دعم إداري.
– أخصائي دعم إداري.
– سكرتير.
– خبير الأراضي والمحجوزات.
– خبير أول الأراضي والمحجوزات.
– خبير الاستشارات.
– خبير التحليل المالي.
– أخصائي متابعة الالتزام.
– أخصائي تميز العلاقات.
– أخصائي تنسيق واتصال.
– أخصائي أول تميز العلاقات.
– أخصائي أول متابعة الالتزام.
– أخصائي الاستقبال.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)