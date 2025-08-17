17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التطوير التنظيمي.

– مهندس أول تخطيط.

– مدير تجاري.

– مدير تخطيط استراتيجي.

– مهندس مشروع/ مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.

– مهندس ميداني/ الطيران.

– مدير أول تجاري.

– خبير تطوير العمليات التشغيلية.

– مصمم جرافيك.

– مهندس جودة.

– مدير مشروع.

– مدير أول المشتريات.

– مهندس أول معماري.

– مستشار تنفيذي/ تجاري.

– مدير المشروع/ جسر الوادي والطرق.

– مدير مشروع/ تقنية المعلومات والاتصالات.

– مدير أول مشروع/ الطرق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)