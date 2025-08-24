24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة

كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي حضورها داخل الحرم المكي الشريف عبر تشغيل (24) فرقة إسعافية مدعومة بـ(83) متطوعًا ومتطوعة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية العاجلة لضيوف الرحمن، خاصة خلال أوقات الذروة.

الخطة التشغيلية

وشملت الخطة التشغيلية نشر (14) فرقة إسعافية في بداية العمل، وتسخير (12) آلية إسعافية مجهزة بالكامل، وُزعت على نقاط التمركز الحيوية داخل الحرم والمناطق المحيطة، وبعد إعادة هيكلة التوزيع الميداني ودمج الجهود، ارتفع عدد الفرق الإسعافية إلى (24) فرقة تعمل بتناغم لتغطية جميع الممرات والساحات والمداخل، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأبرزت الهيئة الدور الفاعل للمتطوعين والمتطوعات في إسناد الأعمال الإسعافية، وتقديم الدعم الميداني، مما يعكس التزامها بتمكين الكوادر التطوعية وتعزيز مفاهيم العمل الإنساني، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية الطارئة المقدمة لزوار بيت الله الحرام، مؤكدة أن هذه الخطط تأتي ضمن منظومة تكاملية تضمن توفير أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة.