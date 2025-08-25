25 دولة تعلق خدماتها البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

Icon

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣١ مساءً
المواطن - واس

أعلن الاتحاد البريدي العالمي في بيان اليوم, أن 25 دولة قرّرت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية التي ستدخل حيّز التنفيذ عما قريب.

وجاء في بيان المنظمة الأممية أن “المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم أن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصًا بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور”.

