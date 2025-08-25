25 دولة تعلق خدماتها البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير
أعلن الاتحاد البريدي العالمي في بيان اليوم, أن 25 دولة قرّرت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية التي ستدخل حيّز التنفيذ عما قريب.
وجاء في بيان المنظمة الأممية أن “المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم أن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصًا بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور”.