28 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير إعلامي.

– مساعد مدير جودة التدقيق الداخلي.

– رئيس فريق تدقيق وحدة الاستثمار.

– مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة.

– مساعد مدير التدقيق الاستراتيجي والنمو.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي للتكنولوجيا.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي/ الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– خبير تدقيق الأعمال الرقمية.

– خبير تدقيق قدرات التحليلات.

– مساعد مدير تدقيق التحول والابتكار.

– مساعد مدير اكتساب البيانات.

– مساعد مدير التخطيط المالي الاستراتيجي.

– مساعد مدير تقارير المجموعات.

– مدير قسم إدارة المخاطر والتحليل.

– مدير قسم إدارة التمويل الخارجي.

– خبير أول إدارة رأس المال العامل.

– خبير رئيسي التقارير المالية.

– مساعد مدير توحيد التقارير المالية.

– خبير أول المشتقات وتحليل السوق.

– مساعد مدير التحليل المالي.

– مساعد مدير التقارير المستقلة.

– مساعد مدير إعداد التقارير الموحدة للبيانات المالية.

– مساعد مدير تسوية الأرصدة.

– مساعد مدير الزكاة.

– محلل رئيسي إغلاق الحسابات وإعداد التقارير.

– مساعد مدير الضرائب الدولية.

– مستشار قانوني لعمليات الدمج والاستحواذ.

– محلل الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)