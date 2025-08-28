Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل Icon حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية Icon غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد Icon بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 Icon 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة Icon لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات Icon ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض Icon أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

28 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
28 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات في الرياض

#وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات في الرياض

استثناءات في قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص

استثناءات في قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص

– خبير إعلامي.

– مساعد مدير جودة التدقيق الداخلي.

– رئيس فريق تدقيق وحدة الاستثمار.

– مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة.

– مساعد مدير التدقيق الاستراتيجي والنمو.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي للتكنولوجيا.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي/ الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– خبير تدقيق الأعمال الرقمية.

– خبير تدقيق قدرات التحليلات.

– مساعد مدير تدقيق التحول والابتكار.

– مساعد مدير اكتساب البيانات.

– مساعد مدير التخطيط المالي الاستراتيجي.

– مساعد مدير تقارير المجموعات.

– مدير قسم إدارة المخاطر والتحليل.

– مدير قسم إدارة التمويل الخارجي.

– خبير أول إدارة رأس المال العامل.

– خبير رئيسي التقارير المالية.

– مساعد مدير توحيد التقارير المالية.

– خبير أول المشتقات وتحليل السوق.

– مساعد مدير التحليل المالي.

– مساعد مدير التقارير المستقلة.

– مساعد مدير إعداد التقارير الموحدة للبيانات المالية.

– مساعد مدير تسوية الأرصدة.

– مساعد مدير الزكاة.

– محلل رئيسي إغلاق الحسابات وإعداد التقارير.

– مساعد مدير الضرائب الدولية.

– مستشار قانوني لعمليات الدمج والاستحواذ.

– محلل الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد