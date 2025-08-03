Icon

3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
المواطن - فريق التحرير

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنّبًا لحوادث حرائق التماس الكهربائي.

وعزا الدفاع المدني وقوع هذه الحوادث لثلاثة أسباب هي التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

