30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يتبقى 30 يومًا فقط عن موعد حدوث الخسوف الكلي للقمر.

وتابعت فلكية جدة عبر حسابها على منصة إكس أنه في 7 سبتمبر 2025 سيغوص القمر في ظل الأرض ويتحوّل إلى لون أحمر نحاسي في مشهد ساحر يمكن مشاهدته من السعودية والوطن العربي.

كما دعت الجمعية إلى الاستعداد لرصد الحدث بالعين المجردة أو عبر عدسات التلسكوبات، مشيرة إلى أن فرصة مشاهدة هذا الحدث النادر لا تتكرر كثيراً.