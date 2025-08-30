ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية 30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة رحيل الفنان المصري سيد صادق
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يتبقى 30 يومًا فقط عن موعد حدوث الخسوف الكلي للقمر.
وتابعت فلكية جدة عبر حسابها على منصة إكس أنه في 7 سبتمبر 2025 سيغوص القمر في ظل الأرض ويتحوّل إلى لون أحمر نحاسي في مشهد ساحر يمكن مشاهدته من السعودية والوطن العربي.
كما دعت الجمعية إلى الاستعداد لرصد الحدث بالعين المجردة أو عبر عدسات التلسكوبات، مشيرة إلى أن فرصة مشاهدة هذا الحدث النادر لا تتكرر كثيراً.