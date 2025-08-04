4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة

لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان
دعت الإدارة العامة للمرور، إلى أهمية اتباع تعليمات قيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن قائد المركبة عليه التحقق من ضغط الإطارات، وفحص مياه تبريد المحرك.
وتابعت الإدارة، أن قيادة المركبة في أجواء شديدة الحرارة تقتضي كذلك فتح النوافذ والأبواب لتهويتها والحرص على إيقافها بعيدًا عن أشعة الشمس.