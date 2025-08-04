4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى أهمية اتباع تعليمات قيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن قائد المركبة عليه التحقق من ضغط الإطارات، وفحص مياه تبريد المحرك.

وتابعت الإدارة، أن قيادة المركبة في أجواء شديدة الحرارة تقتضي كذلك فتح النوافذ والأبواب لتهويتها والحرص على إيقافها بعيدًا عن أشعة الشمس.