5 أطعمة تقي من التجاعيد

يوضح الأطباء، أنه بعد سن الخامسة والعشرين، يبدأ الجسم بإنتاج كمية أقل من الكولاجين كل عام، وبالتالي تبدأ الخطوط الدقيقة بالظهور، وتصبح البشرة أقل تماسكًا بشكل تدريجي.

وفي حين أن الأمصال والكريمات يمكن أن تساعد من الخارج، فإن التغيير الحقيقي في الكولاجين يحدث من الداخل.

أما الخبر السار فهو أن بعضا من أكثر مُعززات الكولاجين فعالية موجودة في كل بيت تقريبًا، كما يلي وفقا لـ تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India:

أطعمة تقي من التجاعيد

1- الحمضيات

يأتي البرتقال والليمون والغريب فروت، وحتى الليمون الحامض الصغير الحلو في أول القائمة كفواكه منعشة ومصدر غني بالكولاجين. ويُعد فيتامين C عنصرًا أساسيًا لإنتاج الكولاجين في البشرة، حيث يساعد الجسم على تحويل الأحماض الأمينية إلى ألياف كولاجين نضرة وصحية.

كما أن فيتامين C مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة الناتجة عن التلوث والتعرض لأشعة الشمس والتوتر.

2- مرق العظام

ويعد مرق العظام سرّ الكولاجين الطبيعي. يُصنع هذا السائل الذهبي عن طريق غلي العظام لساعات (أو حتى أيام)، وهو غني بالكولاجين والجيلاتين والأحماض الأمينية التي تدعم مرونة البشرة بشكل مباشر.

يمنح تناول مرق العظام جرعة فورية من الكولاجين. ويشير الأشخاص الذين يشربون مرق العظام بانتظام إلى بشرة أنعم وأظافر أقوى وشعر أكثر لمعانًا. كما أنه مُهدئ للأمعاء، وغالبًا ما ترتبط صحة الأمعاء الجيدة ببشرة أفضل.

3- التوت

تمثل الفراولة والتوت بألوانه خطوط دفاع تحمي البشرة. وبفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل حمض الإلاجيك، يساعد التوت على حماية الكولاجين الموجود من التلف، بينما يشجع البشرة على إنتاج المزيد منه.

كما أن التوت يحتوي على نسبة منخفضة من السكر مقارنةً بالفواكه الأخرى، مما يعني أنه لن يُسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم أو يُتلف الكولاجين من خلال عملية تُسمى الغليكوزيل (وهي عملية تُسبب تصلب البشرة وشيخوختها بسبب السكر).

4- المكسرات والبذور

إن المكسرات مثل اللوز والجوز والحبوب مثل الشيا والكتان ودوار الشمس غنية بفيتامين E والزنك والدهون الصحية، وكلها تحمي الكولاجين وتحافظ على قوة حاجز البشرة.

يعمل فيتامين E، على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع فيتامين C لإصلاح وإعادة بناء الكولاجين، بينما تحافظ أحماض أوميغا-3 الدهنية على نضارة البشرة وترطيبها. كما أن الدهون الصحية تقلل الالتهاب، الذي يمكن أن يُسرّع شيخوخة الجلد.

5- الخضراوات الورقية

يمنح تناول السبانخ والملفوف والجرجير، وحتى الخس، الجسم كميات مناسبة من فيتامين C والكلوروفيل، والمركبات النباتية التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، التي تُعدّ من ألد أعداء الكولاجين.

ويُعتقد أن الكلوروفيل (الصبغة التي تُعطي الخضراوات لونها) يزيد من إنتاج سلائف الكولاجين في الجلد، مما يُساعد الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه الخضراوات مُرطبة وغنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب بهتان البشرة.