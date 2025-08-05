5 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق الموارد البشرية الموحّد

عزّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال تطبيقها الموحّد للأجهزة الذكية، الذي يقدم خدمات رقمية مميزة بمرونة وسرعة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم.

وأظهرت المؤشرات أن عدد المستفيدين من خدمات التطبيق تجاوز 5 ملايين مستفيد، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد، إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية متنوعة، وتوفير 52 خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي.

منظومة متكاملة

ويقدّم التطبيق منظومة متكاملة لأصحاب المنشآت والعاملين، تشمل توثيق العقود إلكترونيًا، ورفع ملفات حماية الأجور، وتحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية، إضافة إلى طلب التأشيرات المهنية الفورية، ونقل خدمات العمالة الوافدة، ورصد مخالفات نظام العمل، وحاسبة نهاية الخدمة، فضلًا عن ملفات توعوية تعزز الوعي بالحقوق والواجبات.

كما يمكّن التطبيق من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر، وخدمة تقييم الإعاقة، والإعانات المالية لذوي الإعاقة، وتأسيس الجمعيات التعاونية إلكترونيًا، فضلًا عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر قنوات آمنة، إلى جانب مسارات مخصصة لخدمة المرأة والشباب وكبار السن والمتقاعدين، بما يرسخ مبدأ الشمولية وعدالة الوصول إلى الخدمات.

ويتيح التطبيق لموظفي القطاع العام الاطلاع على بياناتهم الوظيفية وإصدار بيان الخدمة للتقاعد والاستعلام عن أوضاعهم، كما يمكّن الجهات الحكومية من تدقيق بيانات الوظائف وتسجيل احتياجاتها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الإجراءات الورقية.

ويمثل التطبيق الموحّد منصة إستراتيجية تدعم مسار التحول الرقمي الوطني، وتمكّن الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية من العمل بكفاءة وشفافية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

وتواصل الوزارة تطوير التطبيق بإضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المجتمع، ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها لبناء سوق عمل جاذب وتمكين الفئات المستفيدة، استنادًا إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.