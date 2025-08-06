Icon

طالبت بوقف فوري لإطلاق النار

6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
المواطن - واس

أدان وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان نية الاحتلال إقامة وجود دائم في مدينة غزة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أن التصعيد العسكري أدى إلى مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن، وأسهم في زيادة التهجير القسري وتدمير البنية التحتية المدنية، واصفين استهداف مراكز إيواء النازحين بـ”غير المقبول”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأعربوا عن صدمتهم من تفاقم المجاعة في غزة وفق تصنيف الأمن الغذائي (IPC)، محذرين من مخاطر انتشار الأمراض، ومطالبين إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالعمل لتخفيف الكارثة.

وأبدى الوزراء قلقهم من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، عادّين ذلك غير شرعي وعقبة خطيرة أمام حل الدولتين، ومنددين بتصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل إفلاتهم من العقاب.

وشددوا على أن المجتمع الدولي لن يبقى صامتًا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، داعين إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.

ووقّع البيان كلٌ من وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في إيرلندا سايمون هاريس، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون الإنمائي والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيده، ونائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا تانجا فاجون، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو.

