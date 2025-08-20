65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل

كشف استطلاع حديث للرأي أن ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنه المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أن 65% من الألمان اعتبروا قرار المستشار الصادر مطلع هذا الشهر صحيحا، بينما اعتبره 19% آخرون خاطئا. ولم يحدد 16% من المشاركين موقفهم من القرار.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 45% من الألمان أن موقف الحكومة الألمانية هنا صحيح، بينما يعتقد 32% آخرون أنه من الخطأ عدم المساس باتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأجاب ما يقرب من ربع الألمان، أي ما نسبته 23%، بـ “لا أعرف” على هذا السؤال.

وأعلن ميرتس في الثامن من أغسطس الجاري أنه لن تتم الموافقة على تصدير أيأسلحة لإسرائيل قد تُستخدم في حرب غزة لحين إشعار آخر.