8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر

استعرضت الإدارة العامة للمرور، طريقة الحصول على خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر.

طريقة الحصول على خدمة

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن هذه الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل لوحات مركبته إلى مركبة أخرى بكل سهولة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر، دون الحاجة إلى زيارة الإدارة.

وتابعت، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار المركبات، إدارة المركبات، نقل اللوحات.

وبعدها يتم اختيار “طلب جديد” ثم اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، وإدخال بيانات الطرف الآخر، وإدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، ومراجعة الطلب ودفع الرسوم.

وبحسب المرور، تشمل مزايا الخدمة ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، واستلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.