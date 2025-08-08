Icon

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي Icon ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران Icon تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية Icon السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية Icon وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 Icon شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام Icon إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرضت الإدارة العامة للمرور، طريقة الحصول على خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر.

طريقة الحصول على خدمة

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن هذه الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل لوحات مركبته إلى مركبة أخرى بكل سهولة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر، دون الحاجة إلى زيارة الإدارة.

قد يهمّك أيضاً
الأحوال المدنية تتيح التعديل أو الحذف لاسم الشهرة و القبيلة

الأحوال المدنية تتيح التعديل أو الحذف لاسم الشهرة و القبيلة

طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

وتابعت، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار المركبات، إدارة المركبات، نقل اللوحات.

وبعدها يتم اختيار “طلب جديد” ثم اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، وإدخال بيانات الطرف الآخر، وإدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، ومراجعة الطلب ودفع الرسوم.

وبحسب المرور، تشمل مزايا الخدمة ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، واستلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد