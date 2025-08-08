8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
استعرضت الإدارة العامة للمرور، طريقة الحصول على خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن هذه الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل لوحات مركبته إلى مركبة أخرى بكل سهولة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر، دون الحاجة إلى زيارة الإدارة.
وتابعت، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار المركبات، إدارة المركبات، نقل اللوحات.
وبعدها يتم اختيار “طلب جديد” ثم اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، وإدخال بيانات الطرف الآخر، وإدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، ومراجعة الطلب ودفع الرسوم.
وبحسب المرور، تشمل مزايا الخدمة ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، واستلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.