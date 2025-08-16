90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من صيد المها العربي الوضيحي.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن عقوبة صيد المها العربي تبلغ 90,000 ﷼.

وأهابت القوات بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ