الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة معادن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من صيد المها العربي الوضيحي.
وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن عقوبة صيد المها العربي تبلغ 90,000 ﷼.
وأهابت القوات بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ