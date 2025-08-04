97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023 أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض علماء يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض ضبط عدد من المتسولين في الرياض تطوير أول لقاح mRNA لحماية الأبقار من الحمى القلاعية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م.
ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية 91.3%، بينما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7%.
يُذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث يعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.