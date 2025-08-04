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97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023
المواطن - واس

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م.

ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية 91.3%، بينما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7%.

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يُذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث يعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.

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