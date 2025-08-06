OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن شركة “OpenAI” تُجري محادثات أولية حول بيع ثانوي محتمل لأسهمها لموظفيها الحاليين والسابقين، بقيمة تُقدَّر بحوالي 500 مليار دولار، مما يمثل مكسبًا هائلًا في قيمة الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الشركة بيع أسهم بمليارات الدولارات، بحسب المصادر التي أضافت أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم “Thrive Capital”، تواصلوا مع OpenAI لشراء بعض أسهم الموظفين.

وبلغ آخر تقييم لشركة “OpenAI” نحو 300 مليار دولار في جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة مجموعة “سوفت بنك”.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن حصول الشركة الناشئة على 8.3 مليار دولار من مجموعة مستثمرين لشريحة ثانية من التمويل البالغ 40 مليار دولار، والذي تجاوز الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو 5 أضعاف.

وأشرفت “OpenAI” على سلسلة من إطلاقات التقنيات الحديثة، بما في ذلك منصة جديدة مفتوحة المصدر، وتستعد حاليًا لإصدار أحدث طراز GPT-5.