OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي تراجع أسعار الذهب اليوم توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا وظائف شاغرة في هيئة سدايا
أفادت وكالة “بلومبرغ” أن شركة “OpenAI” تُجري محادثات أولية حول بيع ثانوي محتمل لأسهمها لموظفيها الحاليين والسابقين، بقيمة تُقدَّر بحوالي 500 مليار دولار، مما يمثل مكسبًا هائلًا في قيمة الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف الشركة بيع أسهم بمليارات الدولارات، بحسب المصادر التي أضافت أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم “Thrive Capital”، تواصلوا مع OpenAI لشراء بعض أسهم الموظفين.
وبلغ آخر تقييم لشركة “OpenAI” نحو 300 مليار دولار في جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة مجموعة “سوفت بنك”.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن حصول الشركة الناشئة على 8.3 مليار دولار من مجموعة مستثمرين لشريحة ثانية من التمويل البالغ 40 مليار دولار، والذي تجاوز الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو 5 أضعاف.
وأشرفت “OpenAI” على سلسلة من إطلاقات التقنيات الحديثة، بما في ذلك منصة جديدة مفتوحة المصدر، وتستعد حاليًا لإصدار أحدث طراز GPT-5.