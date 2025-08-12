Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض

مشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يزيد عن 100 دولة، تجعل من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 حدثاً عالمياً بصورة متكاملة، إذ تعكس جماهيرها التنوع الثقافي المتعدد للفرق المشاركة، والذين توافدوا جميعاً إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدة نخبة المنافسات الاحترافية في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وكما هو الحال مع الرياضات التقليدية، تتميز الرياضات الإلكترونية بقاعدة جماهيرية واسعة، وفرق ذات هويات بصرية مميزة، ومجتمعات نابضة بالحياة تعكس الانتماء والشغف. ويضم كل فريق لاعبين متميزين ومواهب صاعدة يطبقون تكتيكات معقدة ويخوضون مباريات صعبة. ووفقاً لجميع المقاييس، فإن الرياضات الإلكترونية هي رياضة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتستعد لتصدر مشهد الترفيه العالمي في المستقبل القريب.

برنامج Superfan

ولضمان مشاركة المشجعين الشغوفين في الحدث العالمي، أطلقت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية برنامج “Superfan”، وهي مبادرة فريدة من نوعها تتيح لأكثر المشجعين وفاءً فرصة حضور البطولة في الرياض ضمن تجربة استثنائية لا تنسى.

وقالت أيسيل أحمدوفا، مديرة برنامج Superfan في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “صُمّم برنامج Superfan برؤية واضحة لتكريم نخبة المشجعين في الرياضات الإلكترونية. وتمنح هذه المبادرة المشجعين الشغوفين بعالم الرياضات الإلكترونية فرصة تقديم الدعم لأنديتهم من قلب الحدث، وتمثيل مجتمعاتهم بطريقة مميزة”.

وأضافت: “لقد فتح برنامج Superfan آفاقاً جديدة، حيث استضفنا أكثر من 2000 مشجع من 66 دولة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا. وقد أضفى هذا التنوع بُعداً مختلفاً على كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ووفّر فرصة للتبادل الثقافي. وعندما أسير في أرجاء بوليفارد رياض سيتي، ألمس بوضوح الجهود الاستثنائية الكامنة وراء هذا الحدث العالمي، حيث تُضفي كل مشاركة من الأندية والجماهير طابعها الثقافي الخاص، لتتحول المساحات إلى لوحة حية تعكس تنوع المشهد الرياضي العالمي”.

ولا تقتصر فكرة برنامج Superfan على إتاحة إمكانية الوصول إلى بوليفارد رياض سيتي فحسب، إذ يقدم ترتيبات سفر متكاملة للمشجعين وتجارب حصرية مخصصة ولقاءات مع اللاعبين، وغيرها الكثير. وقد عملت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بشكل وثيق مع 44 من أندية الرياضات الإلكترونية لدعم الحملات والمسابقات التي منحت المشجعين فرصة إظهار ولائهم وتأمين مكانهم من بين المستفيدين من البرنامج.

وأتاح برنامج Superfan للمشجعين فرصة دعم فرقهم ولاعبيهم المفضلين أكثر من أي وقت مضى. أما بالنسبة للفرق المشاركة من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حظيت بدعم حماسي من مشجعيها، حتى وهم بعيدون عن موطنهم.

وتابعت أحمدوفا: “كانت هذه التجربة واحدة من أكثر التجارب تميزاً في مسيرتي المهنية. وعلى مدار الأسابيع، استقبلت الرياض مجموعات جديدة من المشجعين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم من كانت هذه زيارته الدولية الأولى على الإطلاق. ويستفيد المشجعون من البرنامج بطرق متعددة. لكن الأهم من ذلك، أن البرنامج لا يقتصر على تقديم تجربة جماهيرية استثنائية، بل يمنح المشجعين هوية وانتماء؛ فهم يصلون كأفراد، ويغادرون كسفراء لأنديتهم وبلدانهم، حاملين معهم تجارب مميزة وذكريات راسخة مدى الحياة”.

وعلى الرغم من الانتشار العالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، لا يتاح للعديد من المشجعين فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة في أرض الواقع. وعليهِ، فإن برنامج Superfan يعيد تعريف علاقة الجماهير بالرياضات التنافسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشجعين المتحمسين للتواصل المباشر مع فرقهم المفضلة، أينما كانوا حول العالم، دون أن يشكّل الموقع الجغرافي عائقًا أمام شغفهم.

وقالت أحمدوفا: “اعتاد العديد من المشجعين على مشاهدة المنافسات ومتابعة أنديتهم عبر الإنترنت، لكن البرنامج يمنحهم فرصة ليكونوا أقرب إلى نجومهم المفضلين والتفاعل معهم وتشجيعهم خلال اللعب. وما يُضفي طابعاً فريداً على هذه التجربة هو أن الأندية نفسها هي من اختارت المشجعين، تقديراً لولائهم وشغفهم، فيما نحرص بدورنا على أن يجد هذا الشغف صدى على المسرح العالمي”.

وبالنسبة للفرق التي تخوض منافسات في 25 بطولة مختلفة، فإن وجود دعم جماهيري في الموقع يمنحها ميزة تنافسية ويخلق جواً حيوياً لجميع المشاهدين، سواء كانوا حاضرين بأنفسهم أو عبر البث المباشر.

واستفاد المشجعون القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية من هذه الفرصة الفريدة لمشاركة ثقافة وتقاليد فرقهم، من خلال الهتافات واللافتات والأعلام والتفاعلات الحية في ساحات بوليفارد رياض سيتي. وأسهم ذلك في خلق تبادل ثقافي غني، وتجسيد مزيج فريد من المجتمعات العالمية التي توحّدت تحت راية حب الرياضات الإلكترونية.

كما استفادت الفرق من وجود أكثر مشجعيها حماساً وتفانياً إلى جانبها خلال المنافسات، حيث شارك أكثر من 2000 مشجع ضمن برنامج Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. وبفضل هذه التجربة الناجحة، تُوضع حالياً الخطط لاستقطاب عدد أكبر من نخبة مشجعي الرياضات الإلكترونية حول العالم إلى أكبر حدث تنافسي في الرياضات الإلكترونية مستقبلاً.

واختتمت أحمدوفا حديثها بالقول: “هذه مجرد البداية. فبرنامج Superfan يمثل حجر الأساس لاستراتيجية طويلة الأمد. مشجعونا ليسوا مجرد متفرجين، بل هم شركاء ورواة لقصة الرياضات الإلكترونية العالمية. وفي المستقبل، نطمح إلى تعزيز التفاعل مع المشجعين من خلال حملات ما قبل الموسم، وفعاليات محلية في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنظمة تقدير مستمرة على مدار العام، تضمن بقاء مشجعينا على تواصل دائم واستثمار طويل الأمد في شغفهم، حتى بعد انتهاء المباراة النهائية. وشكّلت هذه السنة دليلاً واضحاً على فاعلية البرنامج، والآن نترقب مرحلة التوسع التي تضمن أن يشعر كل مشجع للرياضات الإلكترونية بأن صوته مسموع، وشغفه مرئي، وأن شغفه هذا قادر على نقله مباشرة إلى قلب الحدث”.

مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف.

