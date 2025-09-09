Icon

آبل تكشف عن مواصفات iPhone 17.. شاشة أكبر وتقنية ProMotion لأول مرة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت آبل عن الهاتف الجديد iPhone 17، الطراز الأساسي في سلسلة هذا العام. يأتي الجهاز بشاشة Super Retina XDR أكبر بقياس 6.3 بوصة مقارنةً بـ 6.1 بوصة في iPhone 16، مع دعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الطراز الأساسي على هذه الميزة، ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة في التمرير والألعاب.

مواصفات iPhone 17

وتستخدم الشاشة تقنية LTPO OLED مع حواف أنحف بنسبة 10%، مما يضيف مظهرًا عصريًا وأكثر أناقة.

الهاتف مزوّد بمعالج A19 المبني بتقنية 3 نانومتر وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ما يضمن أداءً قويًا سواء في المهام اليومية أو مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر Apple Intelligence.

أما نظام الكاميرات، فيتضمن كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بعدسة من ستة عناصر لتحسين الصور في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية + فائقة الاتساع) قادرة على تصوير فيديو بجودة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

البطارية بسعة 3692 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 30 واط والشحن اللاسلكي عبر MagSafe بقدرة 25 واط، مع تحسينات واضحة في إدارة الطاقة بفضل وضع Adaptive Power Mode في نظام iOS 26.

من حيث التصميم، يحافظ الهاتف على إطار الألمنيوم المشابه لـ iPhone 16، لكنه يطرح خيارات ألوان جديدة تشمل: الأسود الفضائي، الأبيض النجمي، الأزرق الفاتح، الأخضر، والأرجواني.

سيتوفر iPhone 17 بسعر يبدأ من 799 دولارًا (حوالي 79,900 روبية في الهند)، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر، ويُطرح رسميًا في الأسواق في 19 سبتمبر 2025. الهاتف يعمل بنظام iOS 26 الجديد، الذي يجلب واجهة Liquid Glass، وميزات ذكاء اصطناعي مثل الترجمة الفورية، أدوات تحرير الصور الذكية، وتحسينات Siri 2.0.

