آبل توضح مزايا نظام التشغيل iOS 26

طرحت شركة آبل، رسمياً أول أمس الثلاثاء، نظام التشغيل الجديد “iOS 26” لمستخدمي هواتف آيفون، الاثنين 15 سبتمبر الجاري، بعد إتاحته في نسخة تجريبية منذ الصيف.

ويأتي هذا التحديث بالتوازي مع إطلاق الشركة حزمة تحديثات أخرى تشمل أنظمة تشغيل أجهزة آيباد وماك وآبل ووتش و”آبل تي في”، و”آبل فيجن برو”، ما يجعل حزمة التحديثات هي الأكبر في أنظمة آبل.

مزايا نظام التشغل iOS 26 رسميًا

وبحسب ما نشره موقع “توماس جايد”، فلن يتمكن من تثبيت النظام الجديد سوى مستخدمي آيفون 11 أو الهواتف الأحدث، إضافة إلى آيفون SE بإصداري 2020 و2022.

وبهذا، تفقد أجهزة آيفون “XR” و”XS” و”XS Max” الدعم البرمجي، في خطوة قد تدفع مستخدميها لاقتناء هواتف أحدث، خاصة مع طرح آبل أربعة إصدارات جديدة للبيع اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري.

أبرز ما يميز التحديث الجديد هو اعتماد واجهة “Liquid Glass” التي تمنح النظام مظهراً أكثر شفافية وانسيابية.

ورغم أن القوائم والوظائف الأساسية تظل في أماكنها المعتادة، إلا أن المظهر الجديد قد يتطلب من المستخدمين وقتاً للتأقلم معه.

في هذا السياق، تشير تقارير إعلامية، إلى أن بعض العناصر البصرية الشفافة قد لا تبدو متناسقة دائماً، ما يستدعي ضبط الإعدادات لتقليل الشفافية.

ويأتي على رأس التطبيقات التي جرى إعادة تصميمها في النظام الجديد كل من “الكاميرات” و”سفاري”، “الرسائل”، حيث تتسم الكاميرا بواجهة مُبسطة تتيح التنقل بين أوضاع التصوير الأساسية عبر أزرار واضحة، بينما تُعرض أوضاع متقدمة مثل البورتريه والفيديو بالحركة الجانبية، كما يمكن الوصول لإعدادات تفصيلية بالسحب للأعلى.

ومن التطبيقات الأخرى التي تشهد تغييراً كاملاً “سفاري”، حيث يقدم التحديث تخطيطاً أكثر إحكاماً للتبويبات، مع إمكانية العودة إلى التخطيط التقليدي عبر الإعدادات.

أما بالنسبة للرسائل، فقد جرى إضافة ميزة تصفية الرسائل المرسلة من أشخاص غير معروفين، فضلاً عن إضافة “خاصية استطلاعات الرأي” داخل المحادثات الجماعية وخيارات جديدة لتخصيص الخلفيات.

من أبرز الإضافات الأخرى في التحديث الجديد للنظام ميزة “Screen Incoming Calls”، والتي تُجبر المتصلين المجهولين التعريف بأنفسهم قبل تمرير المكالمة إلى المستخدم، ما يشكل وسيلة فعّالة لصد المكالمات المزعجة.