Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاء الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

آلية تسجيل أو استبعاد أو نقل المشتركين غير السعوديين بالتأمينات

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
آلية تسجيل أو استبعاد أو نقل المشتركين غير السعوديين بالتأمينات
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم تسجيل أو استبعاد أو نقل المشتركين غير السعوديين استباقيًا حسب البيانات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: نأمل تحديث بيانات المشترك لدى وزارة الموارد البشرية ليتم نقلهم آليًا.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي تشمل الخطوات التالية:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.
في سياق متصل، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنى والمقصود برسالة “لم يعوض عنها” التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين.

وقالت التأمينات، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “يقصد بهذه الرسالة عدم صرف مدد الاشتراك عبر منفعة الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أو منفعة المكافأة في نظام التقاعد المدني”.

التأمينات ووثيقة العمل الحر

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على المعاش الخاص بالمستفيد في نظام التأمينات.

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

لا يمكن شراء مدد خدمة

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

