آيفون 17 إير.. أنحف أجهزة أبل بقدرات خرافية

أعلنت شركة أبل عن إطلاق هاتفها الجديد كلياً آيفون 17 إير، الذي تصفه الشركة بأنه أنحف آيفون على الإطلاق، في خطوة تُشكّل طفرة في عالم تصميم الهواتف الذكية.

يأتي الهاتف بهيكل فائق النحافة لا يتجاوز 5.6 ملم، مصنوع بالكامل من التيتانيوم ليجمع بين الخفة والمتانة.

كما اعتمدت “أبل” على درع السيراميك المطوّر لحماية الواجهة والخلفية، ما يمنح الهاتف مقاومة مضاعفة للخدوش والتشققات.

أنحف أجهزة أبل

يضم الجهاز شاشة Super Retina XDR مقاس 6.5 بوصة مع تقنية ProMotion التي تدعم تردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، لتقديم أفضل تجربة مشاهدة في الخارج.

وسيتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة: الأسود الفلكي، الأبيض السحابي، الذهبي الفاتح، والأزرق السماوي.

يدمج آيفون 17 إير أحدث شرائح “أبل” A19 Pro، المدعومة بمعالجات رسومات متطورة ووحدات ذكاء اصطناعي قادرة على تشغيل تطبيقات الجيل الجديد، بما في ذلك نماذج الذكاء التوليدي مباشرة على الجهاز.

كما يدعم الهاتف شبكات Wi-Fi 7 وأحدث مودم خلوي من “أبل” بتوفير في استهلاك الطاقة بنسبة 30%.

مواصفات الكاميرا

من أبرز مميزات الجهاز كاميرا رئيسية Fusion بدقة 48 ميغابكسل، توفر خيارات تصوير متعددة كأنها أربع عدسات احترافية في جهاز واحد.

أما الكاميرا الأمامية Center Stage بدقة 18 ميغابكسل، فتعيد تعريف صور السيلفي مع زاوية أوسع وقدرات فيديو 4K HDR.

وبفضل التصميم الداخلي الجديد وتكنولوجيا إدارة الطاقة، يقدم الهاتف بطارية تدوم ليوم كامل، مع دعم الشحن عبر ملحقات MagSafe.

سيتوفر آيفون 17 إير ابتداءً من 4,699 ريال سعودي، مع خيارات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت، ويبدأ الطلب المسبق في 12 سبتمبر، على أن يُطرح في الأسواق في 19 سبتمبر.

وتؤكد “أبل” أن آيفون 17 إير ليس مجرد نسخة نحيفة من آيفون، بل “قفزة جديدة نحو المستقبل”، تجمع بين التصميم الأنيق والأداء الاحترافي.