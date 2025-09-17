Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس 

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٩ مساءً
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر أغسطس الماضي (41.091.768) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة (38.429.678)، تضمنت إجراء (30.794.714) عملية استعراض للوثائق، من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى (2.662.090).

قد يهمّك أيضاً
إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر أبشر

إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر أبشر

جهاز جديد لنظام أبشر بـ #جوازات_عسير لخدمة سيدات الأعمال والمستفيدات

جهاز جديد لنظام أبشر بـ #جوازات_عسير لخدمة سيدات الأعمال والمستفيدات

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام، إلى (3.730.890) عملية، منها (3.629.468) عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى (2.143.283) عملية، و(632.797) عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، تم إصدار (113.918) تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و(3.488) طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و(2.185) استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة، الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، تجاوز أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية، عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد