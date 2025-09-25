أبل تؤجل بيع هاتفها “آيفون أير” في الصين

أعلنت شركة أبل رسميا، تأجيل طرح هاتفها الذكي الجديد “آيفون أير” في الأسواق الصينية، بعد أن تعذر الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من السلطات المختصة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الموقع الإلكتروني للشركة في الصين لم يفتح باب الحجز المسبق للهاتف كما كان مقررًا، وبدلًا من ذلك ظهر تنويه يقول: “سيتم تحديث معلومات الطرح لاحقاً، سيتم إصدار جميع الطرازات بعد الموافقة”.

أبل تؤجل بيع هاتفها آيفون أير

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أن باب الحجز المسبق للجهاز الجديد في الصين سيفتح اعتباراً من 12 سبتمبر، على أن يتم طرحه في السوق رسميًا يوم 19 سبتمبر، تماشياً مع الجدول الزمني المقرر في الولايات المتحدة وبقية الأسواق العالمية.

ويُنظر إلى إطلاق “آيفون آير” في الصين باعتباره أكثر تعقيداً مقارنة ببقية الدول، فبينما تعتمد السوق الأمريكية بشكل واسع على تقنية بطاقات الاتصال الافتراضية (eSIM)، ما تزال الصين تعتمد بالدرجة الأولى على البطاقات التقليدية (SIM)، ولم تُعمّم تقنية eSIM على نطاق واسع بعد.

ويأتي هذا التحدي في ظل اعتماد “آيفون آير” حصريا على شريحة eSIM، وذلك لتقليل سُمك الجهاز.

وعند الكشف عن الهاتف، أوضحت آبل أن الجهاز سيتوفر مبدئياً عبر شركة اتصالات صينية واحدة فقط، وهي “تشاينا يونيكوم”، على أن يتوجب على المستخدمين زيارة المتاجر لتفعيل شريحة eSIM الخاصة بهم قبل بدء الاستخدام.

كما أضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن شركات أخرى مثل “تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم كورب” ستدعم الخدمة لاحقاً

وفي المقابل، طرحت آبل الطرازات الأخرى من عائلة هواتفها الجديدة وهي؛ “آيفون 17″ و”آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس” في الأسواق الصينية كما كان مخططاً، حيث تعمل هذه الأجهزة ببطاقات الاتصال التقليدية.