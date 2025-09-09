أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور

في حدثها المميز “Awe Dropping” الذي عُقد في مسرح ستيف جوبز داخل مقر أبل بارك، أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد iOS 26 المخصص لهواتف iPhone.

وسيصل الإصدار رسميًا في 15 سبتمبر 2025، فيما باتت النسخة التجريبية متاحة مباشرة للمطورين والجمهور بعد انتهاء المؤتمر.

جاء النظام بواجهة استخدام جديدة كليًا تحمل اسم “Liquid Glass”، لتمنح تجربة أكثر سلاسة وانسيابية بفضل الأيقونات الديناميكية والحركات الانتقالية المتقنة، مع مستوى تخصيص أوسع للمستخدم.

ذكاء اصطناعي في iOS 26

وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، كشفت أبل عن Siri 2.0، النسخة المطوّرة من مساعدها الصوتي، والتي أصبحت قادرة على تقديم ردود أذكى وأكثر ارتباطًا بالسياق، بجانب تحكم أعمق في التطبيقات. كذلك، يتيح النظام الترجمة الفورية لعدة لغات مباشرة من الشاشة الرئيسية، إلى جانب أدوات تحرير صور ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر المزعجة أو تحسين جودة الصور بشكل تلقائي.

كما يقدم iOS 26 وضعًا جديدًا لإدارة الطاقة يعرف بـ Adaptive Power Mode، يقوم بضبط استهلاك البطارية وفقًا لأنماط الاستخدام اليومية، ما يساهم في إطالة عمر البطارية خاصة على هواتف iPhone 17. ولم تغفل أبل الجانب الصحي، إذ تم تحديث تطبيق Health ليشمل دعم قراءة معدل ضربات القلب عبر AirPods Pro 3، بالإضافة إلى تتبع ضغط الدم باستخدام Apple Watch Series 11.

النظام يدعم أجهزة iPhone ابتداءً من iPhone XS فما فوق، مع أداء مُحسّن يبرز بشكل أوضح على سلسلة iPhone 17، ما يجعل iOS 26 خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بتجربة استخدام يومية أكثر سلاسة وفاعلية.