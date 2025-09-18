أتربة مثارة ورياح على شرورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على المحافظة.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.