أتربة مثارة ورياح على شرورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على المحافظة.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.